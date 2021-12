0 Facebook Paura a Napoli, evacuata scuola elementare: tutti i bambini riversati per strada Cronaca 6 Dicembre 2021 13:08 Di redazione 1'

Momenti di paura a Napoli, nel quartiere Vomero, dove una scuola elementare è stata evacuata.

Si tratta della scuola Morelli sita in via Merliani. L’istituto è stato vacuato e tutti i bambini si sono ritrovati riversati per strada.

L’allarme è partito per una sospetta fuga di gas. Come riporta il Mattino però la situazione pare sia rientrate nel giro di mezz’ora e sia tutto sotto controllo.