0 Facebook Il malore a scuola e il calvario in ospedale, Giada non ce l’ha fatta: addio alla 14enne friulana È morta Giada Furlanut. Si è sentita male a scuola lo scorso 29 novembre. Da allora era ricoverata in ospedale. Ieri la triste notizia Cronaca 6 Dicembre 2021 09:12 Di redazione 1'

È morta la 14enne friulana ricoverata in ospedale dal 29 novembre dopo un malore in classe causato da un’embolia polmonare. Lo riferisce UdineToday. I genitori hanno acconsentito al prelievo degli organi per la donazione.

Giada Furlanut, di Villa Vicentina, si era sentita male nell’istituto alberghiero Pertini di Grado ed era stata ricoverata dapprima in ospedale a Monfalcone per poi essere trasferita al Cattinara di Trieste, nel reparto di terapia intensiva.

È morta Giada Furlanut

Lutto in tutta la comunità di Fiumicello-Villa Vicentina per la giovane che giocava a pallavolo nella Asd Pallavolo Pieris.