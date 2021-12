0 Facebook “Dammi i soldi sennò finisce male”: figlio violento aggredisce la madre a Napoli Vomero 6 Dicembre 2021 11:12 Di redazione 1'

Prima minaccia e poi aggredisce la madre che, con buone probabilità, si era rifiutata di dargli del denaro per acquistare della sostanza stupefacente. I fatti si sono consumati, questo fine settimana, nella zona collinare della città, nel cuore del quartiere Vomero.

L’aggressione

Protagonista dell’aggressione un 45enne che è stato prontamente fermato e tratto in arresto, in attesa di giudizio, dai militari dell’Arma. I carabinieri, allertati dalla centrale operativa, si sono così piombati in un appartamento di via Aniello Falcone trovandolo letteralmente sotto sopra con alcuni mobili danneggiati. Dopo aver fermato il figlio violento gli stessi hanno rinvenuto nell’abitazione una dose di marijuana. Mentre la madre del 45enne avrebbe raccontato ai militari che non si trattava di un caso isolato dal momento che aveva subito già diversi episodi di violenza.