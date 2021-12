0 Facebook Spari contro un’auto, bambino colpito alla testa: è grave Cronaca 2 Dicembre 2021 11:37 Di redazione 1'

Sono momenti di grande apprensione quelli che si vivono in queste ore in tutta la provincia di Siracusa, in Sicilia. Dove questa mattina un bimbo è stato colpito gravemente alla testa da alcuni colpi di proiettile esplosi verso l’automobile dove si trovava con i suoi familiari.

Gli spari e la corsa in ospedale

I fatti si sono consumati a Noto, ma al momento le dinamiche sono ancora poco chiare. Subito dopo gli spari è partita così la corsa in ospedale dove ora il giovane, in gravi condizioni, è ricoverato in un nosocomio di Catania. Stando alle indagini momentanee gli investigatori privilegiano l’ipotesi che qualcuno abbia sparato, di proposito, contro l’auto.

Tuttavia resta ancora poco chiaro chi fosse l’obiettivo della persona che ha aperto il fuoco. Al momento si stanno ascoltando i testimoni, mentre sono già state raccolte le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.