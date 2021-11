0 Facebook Paura nella notte nel Napoletano: si sveglia di soprassalto: “Mi stanno sparando contro casa” Area Vesuviana 23 Novembre 2021 13:58 Di redazione 1'

Momenti di paura si sono registrati questa notte a Pompei, nel Napoletano, dove alcuni colpi d’arma da fuoco hanno squarciato il sonno dei residenti, svegliati di soprassalto dagli spari.

Si tratta, come riportato da Il Mattino, di ben 4 colpi esplosi in via Messigno su un muro di un abitazione appartenente ad un imprenditore edile con un passato broker, sia finanziario che assicurativo. Ora sul giallo indagano gli agenti della Polizia di Stato. Gli stessi che ieri, una volta intervenuti sul posto, hanno rilevato la presenza di tre fori nel muro.