Mamma di 26 anni muore in un incidente stradale, Arianna era con la bimba di 4 mesi

Si chiamava Arianna Avallone la vittima dell’incidente avvenuto lo scorso pomeriggio nel Foggiano. La donna ha perso la vita nel drammatico schianto sulla Statale 272. Era in auto con il compagno e la bimba di 4 mesi quando è stata sbalzata dall’auto ed è morta sul colpo.

Morta Arianna Avallone in un incidente stradale, lutto a Pozzuoli

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo sarebbe finito fuori strada finendo in un canale di scolo. Il compagno è riuscito a mettere in salvo la bambina. Ora è in ospedale ricoverato con la piccolina, sono in codice rosso.

La donna, originaria di San Severo, viveva a Pozzuoli con il compagno proprietario di un bar a Bacoli.