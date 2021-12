0 Facebook Tragico incidente sulla Statale, morta giovane mamma: coinvolta la bimba di 4 mesi e il marito Cronaca 1 Dicembre 2021 21:44 Di redazione 1'

Un drammatico incidente ha coinvolto una famiglia sulla Statale 272. Una donna di 26 anni, era in auto con il marito e la figlia di 4 mesi, quando l’auto ha impattato. Dopo lo scontro la vittima è sbalzata dall’auto morendo sul colpo. Il marito e la bimba sono gravi, in ospedale.

L’incidente, avvenuto tra San Marco in Lamis e San Severo nel territorio di Apricena, in provincia di Foggia, è tutto da chiarire. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, i carabinieri intervenuti sul posto hanno riportato che la l’auto sulla quale viaggiavano, un’Audi Q3, pare sia uscita di strada finendo in un canale.

La donna, originaria di San Severo ma residente in provincia di Napoli, è stata sbalzata fuori del veicolo ed è morta sul colpo.La bimba, di soli 4 mesi è stata soccorsa con l’elicottero e condotta a San Giovanni Rotondo insieme al papà. Sono entrambi ricoverati all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove si trovano ora in prognosi riservata.