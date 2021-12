0 Facebook ‘Against Modern Football’, il libro di Giovanni Pisano è un’etnografia sul mondo del calcio e del tifo Il libro sul mondo del tifo organizzato e sullo sport più amato de il Direttore di Paroladeltifoso.it Calcio Napoli 2 Dicembre 2021 13:38 Di redazione 1'

Lo scrittore ha analizzato in prima persona modelli da seguire andando a Dortmund, Londra, New York, Los Angeles, ed è stato in contatto con il tufò più caldo d’Europa per descriverne le positività.

Giovanni Posano e stato in contatto con le ultras del Fenerbace, con gli ultras della Dinamo Kiev, con gli ultras del Napoli per puntare i riflettori sul loro mondo che spesso viene messo in discussione.

Il libro è diventato un pochi mesi un bestseller su Amazon. Un libro socioeconomico che sostiene come fosse importante la gente nel mondo del calcio, come business e tifosi siano complementari. Il libro si può acquistare solo su Amazon a questo link.