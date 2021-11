0 Facebook Omicidio Simone Frascogna, pm chiede l’ergastolo per Iossa: “Chi uccide non merita di tornare in società” La madre del 19enne ucciso il 3 novembre del 2020 commenta la richiesta del magistrato. La prossima udienza è prevista per il 16 dicembre Cronaca 11 Novembre 2021 16:14 Di Sveva Scalvenzi 3'

Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo per Domenico Iossa. E’ questo quanto espresso dal magistrato durante la requisitoria presentata nel corso dell’udienza, tenutasi questo giovedì mattina dinanzi alla Corte d’Assise, nei confronti del 18enne che il 3 novembre del 2020 ha ucciso con nove coltellate Simone Frascogna.

Chiesto l’ergastolo per Domenica Iossa

“Un’udienza estremamente importante – dice a Vocedinapoli.it il legale di Natascia Lipari, Alfonso Liccardi – perché abbiamo assistito alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale e soprattutto alla requisitoria dell’ufficio di Procura. Occorre fare i complimenti al pubblico ministero che ha ricostruito con dovizia di particolari la dinamica che ha portato al ferimento mortale di Simone e al ferimento di Luigi“. Oltre alla pena dell’ergastolo il pubblico ministero ha chiesto sei mesi di isolamento diurno, rigettando dunque qualsiasi attenuante nei confronti dell’imputato.

Nel corso del dibattimento odierna anche il Comune di Casalnuovo e la Fondazione Polis – parti civili nel processo – hanno presentato le loro conclusioni. La prossima udienza è prevista per il 16 dicembre, momento in cui sarà emessa, all’esito delle discussioni, la sentenza nei confronti dell’imputato.

Presente in aula la madre di Simone Frascogna, Natascia Lipari, che però ha preferito uscire quando è stato mostrato il video dell’uccisione di suo figlio: “Oggi è stata più dura delle altre udienze– racconta a Vocedinapoli.it – oggi è stato mostrato il video che riprende l’omicidio di mio figlio ed è stato detto tutto. Ho dovuto ascoltare tutto. Noi non siamo riusciti a guardare il video, io non voglio vederlo. I miei occhi non possono vedere quelle immagini, ho ascoltato quello che loro hanno fatto, ho ascoltato le parole del pm, il prima e il dopo. L’ho sempre detto e continuerò a dirlo, sono figli di Satana“.

La madre di Simone condivide in pieno la richiesta del pm: “E’ questa la pena che deve avere – conclude – anche se l’ergastolo sarà per sempre mio. Chi uccide non merita di tornare in società e ci tengo a ribadire che i tre ragazzi non hanno mai dato segni di pentimento. Ho dovuto sentir dire che anche quando sono stati interrogati non hanno dato segni di pentimento, non è uscita loro nemmeno una lacrima“.

L’avvocato Alfonso Liccardi, legale di Natascia Lipari commenta l’udienza