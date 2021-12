0 Facebook “Dammi i soldi sennò pubblico le tue foto”: così un uomo minacciava la sua ex Benevento 1 Dicembre 2021 16:41 Di redazione 2'

Se non paghi 257mila euro pubblico online tutte le tuo foto e video registrati in atteggiamenti intimi. E’ questa la minaccia chock di due imprenditori sanniti, di 49 e 35 anni, nei confronti dell’ex fidanzata di uno dei due.

Gli arresti dopo le minacce

Oggi così entrambi sono stati arrestati dai militari dell’Arma su un ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Benevento, su richiesta della locale procura. Il reato accusato è di stalking e tentata estorsione in concorso.

Inoltre, da quanto emerge, se la donna non avrebbe ceduto al ricatto gli stessi “avrebbero fatto del male a lei e alla sua famiglia”. Gli investigatori stanno così lavorando in queste ore su dati sensibili consegnati, al momento della denuncia, dalla donna stessa su una pen-drive contenente le registrazioni delle telefonate, dove compaiono minacce e richieste esplicite di soldi.

Il retroscena

Secondo quanto riferito dagli stessi investigatori proprio nelle telefonate l’uomo avrebbe chiesto un pagamento in denaro al fine di non pubblicare il materiale scottante.

Una prima richiesta estorsiva era stata presentata quest’estate, per una somma pari a 20mila euro. Nello scorso mese, invece, erano arrivate alla vittima altre due richieste di 107mila e 130mila euro. Solo l’8 novembre scorso, inoltre, l’auto della madre della donna era stata data alle fiamme. Un incendio su cui al momento stanno ancora indagando gli inquirenti.