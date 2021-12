0 Facebook La denuncia della mamma di Elena Aubry: “Hanno violato la memoria di mia figlia con quel profilo” News 29 Novembre 2021 15:01 Di redazione 1'

Un profilo su Facebook con le foto della figlia, Elena Aubry, morta nel 2018. Come è possibile? La mamma ha trovato il fake in cui si utilizzano le foto della ragazza vittima di un incidente a via Ostiense a Roma. Elena finì in una buca nel 2018 con il motorino e perse la vita. Da quel giorno Graziella Viviano, la mamma, è in battaglia.

La mamma di Elena Aubry e il dolore per la figlia

Si chiama Michela Tasso la ragazza del profilo finto che ha preso le foto di Elena. La mamma ha commentato: “Ci sono persone che non conoscono vergogna non so cosa può esserci dietro a un gesto simile. Potrebbe essere una truffa, è comunque qualcosa di illecito e non voglio che venga accostato al volto di mia figlia”.

Si tratta di furto d’immagine. La foto della ragazza gira molto sul web sia perché è vittima di un incidente stradale e sia perché nel 2020 un uomo, ossessionato dalle lapidi di donne giovani decedute, rubò anche le ceneri di Elena. Una serie di eventi tragici che hanno segnato la vita di questa donna.