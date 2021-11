0 Facebook Confessione a luci rosse Alessia Marcuzzi, la conduttrice mostra ‘arsenale’ di vibratori Spettacolo 17 Novembre 2021 16:19 Di redazione 1'

Alessia Marcuzzi nella giornata di martedì si è divertita a rispondere alle domande dei suoi fan. La conduttrice non si è tirata indietro e ha risposto praticamente a tutto, anche ai quesiti più imbarazzati. E i followers si sono dati davvero da fare.

Alessia Marcuzzi mostra i suoi vibratori

Dalle domande più facili riguardanti la carriera, la sua dieta e il suo armadio, si è passati a qualcosa di un po’ più spinto. “Escile“, questa una delle richieste a cui la Marcuzzi ha risposto mostrando una foto senza veli in cui era coperta dalle sue gambe incrociate. E poi arrivata una domanda su un aspetto della sua intimità: “Vibratori pro o contro?”.

La Marcuzzi anche questa volta ha voluto rispondere con sincerità ai suoi followers cui ha mostrato i suoi ‘giochini’. In un video in cui chiedeva di restare in silenzio, ha mostrato alcune scatole di vibratori e poi ha detto: “Vi porto nell’altro mio arsenale, zitti però”. La conduttrice ha poi concluso la storia ridendo ed è passata a quella successiva.

Alessia Marcuzzi risponde alla domanda sui vibratori