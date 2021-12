0 Facebook Inveisce contro l’ambulanza, l’ira dei sanitari: “Tanto non trasportano un mio congiunto” Napoli Città 1 Dicembre 2021 13:41 Di redazione 1'

Inveisce contro l’ambulanza a sirene spiegate mentre è alla guida del suo tir, il tutto ripreso e postato sul noto social TikTok: scoppia l’ira dei sanitari. “Quotidianamente ci troviamo ad affrontare soggetti del genere“.

Insulti contro l’ambulanza

A segnalare l’accaduto è stata l’associazione di categoria Nessuno tocchi Ippocrate che ha ripreso, sui propri social, il video dell’uomo. “Per la rubrica “tanto non trasportano un mio congiunto” – spiegano i sanitari – vi presentiamo questo nobil uomo del Principato di Monaco che è in disappunto sulle modalità del trasporto infermi in emergenza!”.

“Noi ironizziamo – chiariscono – ma purtroppo quotidianamente ci troviamo ad affrontare soggetti del genere o peggio ancora pedoni che ci insultano tappandosi le orecchie solo perché abbiamo arrecato fastidio con le sirene. Poi quando andiamo a soccorrere un loro parente pretendono la sirena anche per una lombosciatalgia!“.

“Per inciso – proseguono i medici sollevando un quesito – ma il codice della strada permette di usare il cellulare alla guida di un tir?“.

