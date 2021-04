0 Facebook Vaccini alla Mostra d’Oltremare, arrivano i ‘furbetti della fila’: “Scavalcano cordone e passano avanti” Un cittadino racconta che ci sarebbe chi ha inventato un modo per superare e avvicinarsi così all'accettazione senza attendere il proprio turno Cronaca 29 Aprile 2021 16:50 Di redazione 2'

Ancora file al Centro vaccinale della Asl NA1 della Mostra d’Oltremare questo giovedì mattina e ci sarebbe chi si è inventato un metodo per ‘saltare la fila’. Secondo quanto raccontato da un cittadino, prenotatosi nella categoria ‘pazienti fragili’, alcune persone avrebbero adottato un sistema, verrebbe da dire ‘tutto napoletano’, per non attendere regolarmente il loro turno.

Ci sarebbe chi, approfittando del fatto che le guardie giurate presenti non riuscirebbero a controllare tutta la lunga fila, avrebbe scavalcato un cordone per arrivare in un punto della fila maggiormente vicino all’accettazione, dove si compila il modulo prima di andare nel box in cui viene somministrato il vaccino. “La fila è molto lunga – segnala un cittadino a Vocedinapoli.it – per questo le guardie giurate presenti non possono presidiare tutta la fila e alcuni furbetti scavalcano, superando così chi rispetta il proprio turno. E’ un’indecenza“.

Un sistema che ovviamente ha fatto storcere il naso ai presenti che pazientemente hanno atteso il loro turno. I ‘furbetti della fila’ esistono da tempi atavici e il problema ha poco a che vedere con l’organizzazione dei centri vaccinali, che cerca di fare il possibile per accelerare i tempi. In un momento delicato come quello attuale, in cui è fondamentale che la campagna vaccinale continui celermente, ci si appella al buon senso delle persone. Buon senso che però, a quanto pare, capita venga a mancare lasciando il posto all’inciviltà.