Non ce l’ha fatta il paziente trasportato dall‘ambulanza che giovedì pomeriggio ha avuto un incidente a Pistoia. Il mezzo, probabilmente a causa di un malore del conducente, è uscito fuori strada, andando a sbattere contro un muretto.

L’ambulanza, al momento dell’incidente, stava trasportando un anziano signore, 85 anni, in una Rsa. L’uomo è stato immediatamente soccorso dopo lo schianto, trasportato al pronto soccorso è deceduto poche ore dopo il suo arrivo.

La Misericordia di Prato ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per quanto accaduto: “Siamo addolorati e vicini alla famiglia della vittima, faremo una indagine interna per capire la dinamica”. Il conducente è rimasto illeso, un volontario ha riportato una frattura al femore e l’anziano signore purtroppo un forte trauma alla testa che non gli ha lasciato scampo.