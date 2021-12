0 Facebook Napoli, travolto e ucciso mentre attraversa sulle strisce: individuato il pirata della strada Preso pirata della strada a Napoli. La vittima attraversava le strisce pedonali in strada a Capodimonte, in via Miano Cronaca 1 Dicembre 2021 13:46 Di redazione 1'

Investito e ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Miano a Capodimonte. Così è deceduto il 27enne Adrien Olmo, giovane di origini romene e adottato da una famiglia napoletana. Ma la Polizia Municipale ha già individuato il pirata della strada.

L’azione degli agenti della Municipale è scattata grazie all’individuazione della targa e quindi dell’automobile implicata nell’incidente. L’uomo alla guida dopo aver travolto il 27enne è scappato via senza prestare soccorso.

Individuato pirata della strada a Napoli

A fermarsi per soccorrere la vittima sono stati altri automobilisti. Tra loro, come riportato da Il Mattino, c’era anche un operatore sanitario che ha provato a prestare i primi soccorsi al 27enne. Quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale Cardarelli.

Purtroppo Adrien Olmo è poi deceduto. Ora gli accertamenti in corso per l’indagine sono condotti dal reparto infortunistica condotto dal Capitano Antonio Muriano. Il conducente colpevole del sinistro rischia un’accusa per omicidio stradale.