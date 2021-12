0 Facebook Paura nel Napoletano, auto in fiamme sulla carreggiata: circolazione limitata Area Nord 1 Dicembre 2021 08:08 Di redazione 1'

Serata di paura sull’Asse mediano dove un’auto è andata completamente in fiamme nei pressi dell’uscita di Melito. L’incendio è divampato probabilmente a causa di un guasto all’automobile.

Repentino l’intervento sul posto dei vigili del fuoco che hanno prima spento il rogo poi proceduto alla rimozione della vettura. Non si registrano, fortunatamente, feriti. Mentre numerosi sono stati i disagi per la circolazione. Limitata, nel corso dell’intervento dei pompieri, per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell’automobile ormai ridotta ad una lastra di carbone.