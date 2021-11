0 Facebook Paura a Napoli, auto in fiamme e traffico bloccato: Polizia sul posto Cronaca 22 Novembre 2021 19:09 Di redazione 1'

Paura a Napoli nella centralissima via Tasso dove intorno alle 19 di questo pomeriggio un auto, per motivi ancora ignoti, è andata in fiamme. Gli agenti della Polizia di Stato sono in questo momento sul posto è bloccano la carreggiata ad automobilisti e centauri.