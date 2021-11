0 Facebook Auto si schianta contro muretto di una casa e va a fuoco: Andrea Capano muore a 35 anni intrappolato tra le fiamme Cronaca 22 Novembre 2021 18:12 Di redazione 1'

Auto finisce fuori strada, si schianta contro una spalletta di cemento e va a fuoco, muore il conducente. Si chiamava Andrea Capano, il 35enne rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso.

Andrea Capano muore a 35 anni in un incidente

Erano da poco passate le 23.30 quando in via Bonisiolo la Fiat punto a metano guidata dal 35enne, per dinamiche che sono ancora da chiarire, è uscita fuori strada e si è schiantata contro il muretto, andando a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il rogo, quando sono riusciti a estrarre il corpo dall’auto, purtroppo per il 35enne non c’era più nulla da fare, era ormai deceduto. Le operazioni di soccorso sono durate quasi per tutta la notte e si sono concluse soltanto alle 04.