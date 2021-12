0 Facebook Aggredita, sbattuta a terra e rapinata in casa: anziana muore Cronaca 30 Novembre 2021 19:54 Di redazione 1'

Un episodio di una violenza inaudita è avvenuto nella casa della donna. E’ stata rapinata, aggredita e in seguito è morta. Il malvivente era entrato nella villetta e, dopo aver strattonato la donna, l’aveva immobilizzata e poi spinta violentemente in terra per rubare i gioielli.

La donna, 94 anni, è deceduta 25 giorni dopo il ricovero. Le complicazioni sono avvenute dopo la frattura del femore causata dal bandito entrato in casa sua a Magnago, nel Milanese, per rapinarla, e poi l’hanno portata alla morte. La donna era riuscita a chiamare i familiari che hanno allertato il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri e il 118.

La donna purtroppo non ce l’ha fatta. I carabinieri della compagnia di Legnano stanno indagando sulla vicenda.