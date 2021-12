0 Facebook Allerta meteo, pericolo temporali in Campania. In provincia chiudono le scuole Meteo 1 Dicembre 2021 18:14 Di redazione 2'

Prosegue l’ondata di maltempo su Napoli e l’intera Regione Campania. A seguito dell’odierno bollettino diramato dalla protezione civile regionale con criticità meteorologiche di colore arancione sono numerosi i comuni della città metropolitana di Napoli e dell’intera Regione che per la giornata di domani hanno disposto la chiusura dei plessi scolastici. A Napoli, invece, le scuole resteranno regolarmente aperte.

La decisione dei sindaci

“Previsti temporali e forte vento – scrive sui social il primo cittadino di Ercolano, Ciro Bunajuto – . A tal proposito ho deciso di chiudere, per la giornata dei lunedì tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private del territorio comunale, i parchi pubblici e il cimitero comunale”. Sulla stessa scia anche i vicini comuni vesuviani di Portici e San Giorgio a Cremano.

“Resteranno chiuse anche a San Giorgio a Cremano – spiega il sindaco Giorgio Zinno – tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, compresi gli asili nido d’infanzia. Per tutelare l’incolumità dei cittadini, resteranno chiusi nuovamente anche il cimitero, i parchi pubblici e le ville. Come sempre a tutti va la raccomandazione di prestare la massima attenzione”.

Situazione analoga anche nella città di Pompei. “Al fine di tutelare l’incolumità pubblica – spiegano dal comune – e considerando l’aggravarsi delle condizioni meteo, il primo cittadino Carmine Lo Sapio sta firmando un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole cittadine, nonché del cimitero comunale, relativamente alla giornata di domani: giovedì 2 dicembre”.

I comuni interessati

• Afragola

• Angri

• Bacoli

• Barano d’ Ischia

• Cardito

• Casamicciola di Terme (isola di Ischia)

• Casoria

• Castel San Giorgio

• Cava de Tirreni

• Crispano

• Ercolano

• Ischia Porto

• Lacco Ameno (isola di Ischia)

• Monte di Procida

• Nocera Inferiore

• Nocera Superiore

• Pagani

• Portici

• Pompei

• Quarto

• Roccapiemonte

• Salerno

• San Sebastiano

• Santa Marina

• Sarno

• Siano

• Somma Vesuviana

• Torre del Greco

• Volla