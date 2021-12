0 Facebook Greta, la giornalista molestata: chi è il tifoso, “Gesto grave e lui non ha capito che lo è” Cronaca 30 Novembre 2021 10:36 Di redazione 2'

E’ gravissimo il gesto commesso dal tifoso al termine del match Empoli-Fiorentina. Greta Beccaglia, la giornalista sportiva molestata in diretta tv fuori lo stadio dopo la partita adesso sa chi è il suo molestatore.

“Davvero non mi aspettavo tutto questo: i messaggi di solidarietà, le dichiarazioni dei politici… Mi stanno chiamando in tantissimi. Mi dispiace non riuscire a rispondere a tutti. Ci sono messaggi che non ho ancora letto”, ha detto al Corriere della Sera. Il tifoso ha definito il gesto una goliardia e ha dichiarato che vorrebbe incontrare la giornalista per chiederle giusta per il gesto dovuto alla rabbia.

Greta però ha risposto: “Pensa davvero di non aver fatto nulla di male? Una goliardata, dice. Giustificata dalla rabbia perché la Fiorentina aveva perso? Definire goliardia una molestia significa non aver capito la gravità di un atto. Sono dichiarazioni irricevibili. Mi pare che peggiorino tutto”.

La giornalista però non è. pronta alle scuse e specifica che non si è trattato solo del gesto ma anche di un branco che le ha rivolto parole oscene: “Ho avuto paura davvero di quegli uomini. E ho denunciato. Ho denunciato tutto, non solo il tifoso, ma anche le parole e i gesti degli altri”.