Napoli, il maltempo fa danni, crollo in una scuola: “La situazione è pericolosa”

Il maltempo a Napoli sta flagellando la città e i primi danni iniziano ad emergere anche nelle scuole. Genitori e studenti hanno segnalato un crollo di calcinacci nell’Istituto Fermi-Gadda del Corso Malta a Napoli.

Il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha segnalato il crollo della controsoffittatura a casa dell’umidità dovuta alle incessanti piogge. Al momento pare che nessuna soluzione sia stata presa per mettere in sicurezza la stanza specifica. L’unica contromisura presa dalla dirigenza scolastica è stata quella di interdire al passaggio alcune aree interessate dai crolli con nastri legati ai banchi.

“Abbiamo inviato una nota alla Direzione Scolastica per capire l’entità del problema, quali soluzioni siano state adottate e se vi siano le condizioni affinché gli studenti possano proseguire le attività didattiche in sicurezza. Abbiamo segnalato la questione all’USR affinché venga acceso un campanello d’allarme e si provveda a fare dei sopralluoghi nei vari istituti scolastici del territorio in questi giorni di maltempo. “-ha dichiarato Borrelli.