Paura in Tangenziale, il conducente perde il controllo della vettura: 4 giovani in ospedale Caserta 30 Novembre 2021

Momenti di grande paura si sono registrati questa notte sulla tangenziale di Napoli, all’altezza dell’uscita Doganella. Quando una vettura, con 4 giovani a bordo, ha sbandato andando a schiantarsi contro un guardrail.

L’incidente

I fatti sarebbero avvenuti verso le due di questa notte, come riportato da edizionecaserta.it, quando la comitiva – composta da quattro ragazzi provenienti da Marcanise, nel Casertano – che viaggiava su una Mini Cooper ha perso il controllo della strada. Facendo registrare così 4 feriti, due contusi lievi che sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli. Mentre per altri due, una coppia formata da un ragazzo ed una coetanea, l’impetto è stato più violento. Quest’ultimi sono stati così accompagnati d’urgenza e in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale del Mare di Napoli Est.