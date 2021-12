0 Facebook Lanci di sacchetti della spazzatura contro le auto in corsa:”Poveri noi che conviviamo con questi elementi!” Area Nord 30 Novembre 2021 13:28 Di redazione 1'

Nuova segnalazione sul fenomeno del sacchetto selvaggio, stavolta il caso è successo nell’agro-aversano. Il tutto ripreso da un cittadino residente nella zona, registrato da delle videocamere di controllo.

“Le mostro anche come il sacchetto, che il troglodita ha lanciato dall’auto in corsa, contenga rifiuti non differenziati. Poveri noi che conviviamo con questi elementi!!!” ha raccontato il segnalante al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Siamo sinceramente – ha chiarito Borrelli – disgustati da questa inciviltà dilagante e da questo menefreghismo che stanno gettando il nostro territorio nel caos e nel degrado più totale. Però non ci arrendiamo, così come non devono farlo i cittadini perbene, bisogna denunciare chi non rispetta le regole, la propria terra e gli altri e continuare a combattere per far emergere e prevalere la civiltà, il buon senso e l’amore per il proprio territorio. Chi vuol continuare a vivere nel degrado non rispettando le regole va colpito duramente”.