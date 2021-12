0 Facebook Dolore a Napoli, muore all’improvviso giovane mister, aveva 35 anni: “Era nel suo letto” Cronaca 30 Novembre 2021 11:40 Di redazione 2'

Dolore e sgomento a Barra, quartiere periferico di Napoli, per la morte del giovane allenatore Daniele, deceduto a 35 anni all’improvviso mentre di trovava a letto. L’ex mister, difensore del Salerno e allenatore di giovanili italiane, è stato trovato senza vita a Reggio Emilia la scorsa mattina.

Morto Daniele a Barra

Ad allertare le forze dell’ordine i familiari che non ricevaevano risposte alle telefonate.”La Asd Barone Calcio si stringe al grande dolore della Famiglia Sansone per la prematura ed assurda scomparsa di Daniele ragazzo eccezionale, ex istruttore della nostra scuola calcio ed amico della famiglia Barone e di molti istruttori della Barone. Ciao Daniele”. Con questo post l’Asd Barone calcio, squadra di Barra che forma soprattutto giovani calciatori, saluta il proprio ex mister.

“Oggi quando ho ricevuto la chiamata sono rimasto senza parole. Sconvolto da questa assurdità, incazzato per questo dolore, solo tanta rabbia e vuoto. Mi sono promesso che ti ricorderò sorridente, con il tuo animo argentino, con il tuo accento spagnolo, con la tua energia che sprigionavi, con le tue perle di calcio e soprattutto con il TUO VAMOS CARAJO! La promessa più grossa la faccio a te che da lassù ci guarderai, ci tiferai, ci sosterrai”, scrivi Michael, un suo amico.