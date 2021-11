0 Facebook Travolto e ucciso in tangenziale a 20 anni, così è morto Isac: “Flessioni da ubriaco in strada” Come è morto Isac Beriani. La tragedia è avvenuta a Milano nel fine settimana. Gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente Cronaca 23 Novembre 2021 18:41 Di redazione 1'

Ore 3.30, tangenziale Est di Milano. Siamo nella notte tra venerdì e sabato scorsa. Il giovane Isac Beriani era in automobile con dei suoi amici. All’improvviso, forse perché uno dei giovani si è sentito male, il ragazzo alla guida si è fermato.

Probabilmente uno del gruppo è sceso per vomitare. Isac, in preda all’alcol, avrebbe iniziato ad avere atteggiamenti goliardici e pericolosi. Tra questi il fare flessioni in mezzo alla strada. Finché non è sopraggiunta un’altra vettura che lo ha travolto e ucciso.

Come è morto Isac Beriani

Sarebbe stata questa la dinamica dell’incidente che ha visto morire il 20enne di origini algerine. Continuano le indagini delle forze dell’ordine. Al vaglio degli inquirenti le dichiarazioni degli amici di Isac: i ragazzi sarebbero andati via lasciandolo sull’asfalto per poi tornare dopo.

Ma era troppo tardi e la strada era stata già chiusa al traffico dopo la segnalazione di qualche altro automobilista. Nel frattempo un 21enne è stato accusato di omicidio stradale. “È comparso davanti a me all’improvviso“, avrebbe detto agli investigatori.