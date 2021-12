0 Facebook “Non mi avrete mai”, 22enne scappa dagli arresti domiciliari: rocambolesco inseguimento a Napoli Napoli Città 30 Novembre 2021 08:41 Di redazione 1'

Rocambolesco inseguimento nel cuore di Napoli. E’ successo questa notte in via Lettieri angolo corso Garibaldi quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato uno scooter con due uomini a bordo. Così il conducente, alla vista della Polizia, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

L’inesguimento

E’ partito quindi un breve inseguimento terminato nei pressi di Porta Capuana dove il guidatore, il 22enne Mario Marotta, dopo aver impattato contro una catena, ha perso il controllo del mezzo e, con non poche difficoltà, è stato bloccato dagli agenti. Gli stessi hanno in seguito trovato adosso al 22enne ben 14 proiettili calibro 7.65, mentre il passeggero è riuscito a farla franca, facendo perdere le proprie tracce.

Il conduncente dello scooter, il napoletano Mario Marotta, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona, è stato pertanto arrestato per evasione e resistenza, nonché denunciato per detenzione abusiva di munizioni, mentre il motorino è stato sottoposto a sequestro.