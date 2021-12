0 Facebook Furiosa lite in provincia, va a casa del suocero e lo prende a bastonate: uomo in fin di vita Caserta 29 Novembre 2021 17:07 Di redazione 1'

Furiosa lite familiare a Mondragone, in provincia di Caserta, dove un 38enne ha letteralmente spaccato la testa del suocero a suon di bastonate riducendolo in fin di vita. La vittima, soccorsa dal 118 resta ricoverato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno al momento in gravi condizioni, mentre l’aggressore è stato prontamente tratto in arresto dai carabinieri.

La ricostruzione della furiosa lite

A ricostruire gli attimi di follia sono stati propri i militari dell’Arma che sono intervenuti, nella serata di ieri, nell’abitazione del suocero aggredito. Il 38enne, infatti, lo avrebbe aggredito dopo averlo raggiunto a casa sua per futili motivi colpendolo violentemente alla testa con un bastone di legno con testa a martello. Causando al suocero delle gravissime lesioni craniche per poi darsi alla fuga. Tuttavia i carabinieri hanno rintracciato l’aggressore solo poco dopo nella propria abitazione dove hanno rinvenuto anche la presunta arma e un coltello da sub con lama di 10 centrimetri. L’uomo è stato quindi arrestato e trasportato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, come disposto dall’autorità giudiziaria.