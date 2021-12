0 Facebook Napoli, si ferma la Linea 1. L’ira degli utenti: “Ci avete stancato” Napoli Città 30 Novembre 2021 08:57 Di redazione 1'

Ancora un guasto tecnico sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. Servizio sospeso dalle ore 8 e 30 di questa mattina, momentaneamente, sull’intera tratta che dalla stazione centrale di piazza Garibaldi arriva all’area nord della città.

“Stiamo lavorando per ripristinare il servizio. Ci scusiamo per l’attesa” spiegano dalla stessa Anm, mentre sui social scoppia l’ira degli utenti.

“Fate questo tutti i santi giorni – scrive Nella – .Ci avete completamente stancato.. per non essere più volgare! Mia figlia per andare a lavoro ha dovuto prendere un taxi“.

“Come si sospettava – precisa invece Roberto – . Ancora un guasto tecnico. La sicurezza dei passeggeri è garantita? La manutenzione sembra fatta da incompetenti se questa storia si verifica con cadenza settimanale o anche di più“.

Dalle ore 8 40, come fa sapere la stessa azienda di mobilità, la circolazione è limitata alla tratta Piscinola-Dante.