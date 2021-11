0 Facebook “Il rigore non c’era”, partono schiaffi e pugni: rissa in una partita di calcio Campania 15 Novembre 2021 12:12 Di redazione 1'

Partono schiaffi, calci e pugni in campo. Questa la sintesi di una violenta rissa andata in scena durante una partita del campionato di Eccellenza Femminile tra le calciatrici della Salernitana e del Villaricca, cittadina a nord di Napoli. La gara è ugualmente terminata con la vittoria delle padrone di casa, per 3 a 2.

Il rigore contestato

Il match, andato in scena lo scorso sabato alle ore 14 e 30, pare si sia infuocato dopo un calcio di rigore prima assegnato ed in seguito realizzato dalla formazione ospite. Alcune calciatrici di casa sembrerebbe che hanno contestato la decisione arbitrale scagliandosi, in tutti i sensi, verso le atlete in trasferta.

Le immagini della rissa sono state riprese dagli spettatori del match ed in pochi secondi hanno fatto il giro del web. Tante le mamme, presenti sugli spalti, allarmate per le loro figlie in campo, molte di queste giovanissime.

Il video

“Senza parole” è il commento del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che ha ripreso le immagini della rissa.