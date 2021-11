0 Facebook Va a cena con un’amica, il figlio la trova morta in casa la mattina: addio a Christiana Camilot Cronaca 27 Novembre 2021 18:25 Di redazione 2'

A trovarla senza vita è stato il figlio che è entrato in casa e ha visto la madre priva di sensi. Christiana Camiliot è morta a 53 anni per un malore improvviso. La tragedia è avvenuta a Pordenone, la 53enne la sera prima del decesso aveva cenato con un’amica.

Christiana Camilot colta da un malore muore a 53 anni

Quest’ultima al Gazzettino ha raccontato che Christiana quella sera le avrebbe detto di essere un po’ stanca e di sentirsi accaldata. Nulla che però lasciasse presagire una simile tragedia: “Non ce lo saremo mai aspettato. La sera prima era allegra e come al solito un vulcano di idee e progetti. A fine serata mi aveva detto di essere un po’ stanca e di sentire caldo. Ci siamo abbracciate e date appuntamento per i giorni successivi. È stata importantissima per la mia vita, non solo per avermi presentato il mio attuale marito, ma anche per com’era lei”.

Quando il figlio è entrato in casa purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Christiana lascia altri due figli.