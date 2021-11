0 Facebook In auto con il figlio per accompagnarlo in ospedale, accusa un malore e muore: addio a Roberto Tavoletti Cronaca 27 Novembre 2021 20:39 Di redazione 1'

Un malore fatale che non gli ha lasciato scampo proprio mentre accompagnava il figlio in ospedale. E’ morto così Roberto Tavoletti, produttore cinematografico ed esperto di fotografia, originario di Ascoli.

Roberto Tavoletti accusa un malore e muore

Aveva 53 anni ed era diretto a Milano, accompagnava il figlio in ospedale dove si sarebbe dovuto sottoporre a un intervento chirurgico. La tragedia è avvenuta nella mattinata di venerdì, intorno alle 06 di mattina. Tavoletti ha accostato l’auto in un’area di servizio, è sceso dalla vettura e ha accusato un malore. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione per l’uomo non c’è stato nulla da ‘fare. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Tavoletti lascia una moglie e due figli, è morto proprio davanti agli occhi di uno di loro. Sotto choc il ragazzo che ha assistito inerme al decesso di suo padre.