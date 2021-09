0 Facebook Investito da un tir mentre lavora, Pietro è morto sul colpo: lascia la moglie e due figli Cronaca 29 Settembre 2021 21:50 Di redazione 1'

Pietro Vittoria, aveva 47 anni, era originario di Maddaloni è morto questa mattina mentre stava predisponendo la segnaletica per l’apertura di un cantiere sulla A14 Bologna-Taranto, nella zona del casello di San Severo in provincia di Foggia.

Questa mattina è stato investito da un tir: l’impatto, devastante, non gli ha lasciato scampo. Era un operaio della ditta Edil San Felice di Nola: lascia la moglie e due figli.

Ad investirlo un camionista brindisino che subito dopo aver travolto con il proprio mezzo l’operaio si è fermato per soccorrerlo ma, chiaramente, senza nessun risultato. La polizia stradale ha avviato le indagini per dare ogni risposta in questa tragedia. Lascia la moglie e due figli.