Strisica la Notizia ha fatto un blitz nel cimitero di Arzano e ha scoperto un ufficio all’interno delle cappelle con i loculi dei defunti. Una situazione alquanto anomala e sicuramente precaria. A denunciare la situazione è stato Luca Abete, che è andato a trovare gli impiegati.

Cappella loculi adibita ad ufficio nel cimitero di Arzano

Questi ultimi all’inviato del Tg satirico di Canale 5 hanno detto: “Siamo in compagnia. Solo a Napoli si vedono queste cose”. Il direttore del Consorzio Cimiteriale, dottor Francesco Leo, ascoltato dall’inviato di Striscia ha così commentato la situazione: “Questa struttura è ormai al collasso, sono spazi molto risicati, siamo già abbastanza stretti”.

Una situazione talmente paradossale che sembrerebbe la scena di un film e che invece è pura realtà. Abete ha poi sentito la responsabile della congrega e proprietaria della cappella utilizzata come ufficio, che gli ha detto: “Siamo subentrati da poco e ora dobbiamo renderci conto della realtà dei fatti. Per tanti anni il consorzio non ha combinato niente”. Quando l’inviato gli ha domandato se non fosse possibile trovare un locale più idoneo, la dottoressa ha risposto: “Non lo so, non l’abbiamo chiesto perché nessuno si è lamentato”.

