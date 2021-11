0 Facebook Maltempo nel Golfo di Napoli, scontro tra nave veloce e aliscafo: paura per i passeggeri Cronaca 26 Novembre 2021 18:00 Di redazione 1'

Il maltempo non dà tregua alla Campania. A causa dei forti venti e del mare agitato questo venerdì pomeriggio è avvenuto un incidente tra due imbarcazioni nel porto di Capri.

Incidente aliscafo nave veloce a Capri, paura tra i passeggeri

Il forte vento ha spinto una motonave della Caremar contro un jet della Navigazione Libera. Spavento tra i passeggeri che erano a bordo, ci sono stati diversi i danni, ma per fortuna nessun ferito. La motonave ‘Isola di Capri’, durante la manovra in uscita, è finita contro il ‘Sorrento jet’ che era attraccato in banchina.

Nell’impatto, il mezzo veloce ha riportato alcuni danni. Quest’ultimo è rimasto ormeggiato anche a causa delle avverse condizioni meteo marine, mentre la nave veloce ha ripreso regolarmente la navigazione verso Napoli. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto-Guardia costiera dell’isola azzurra.