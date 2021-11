0 Facebook Cimitero di Casoria, la denuncia di una figlia: “Tolgono morti e li mettono nelle cassette per vendere loculi” Cronaca 9 Novembre 2021 08:34 Di redazione 2'

E’ diventato virale in rete il video di una signora che ha denunciato le condizioni del cimitero di Casoria. Si tratta di una figlia che ha perso la madre, la cui bara sarebbe stata spostata in un sotterraneo che avrebbe anche problemi di stabilità.

Denuncia dal cimitero di Casoria: “Spostano morti da urne per vendersi loculi”

La signora in due filmati spiega che le avevano detto di aver spostato la madre “momentaneamente”, ma per ora nulla si è mosso e la madre continua a essere lì, nonostante lei abbia pagato “3mila euro” per avere un posto al cimitero. La donna ha poi ripreso nel sotterraneo alcune cassette, denunciando: “Guardate che fanno, spostano i morti dalle urne e li mettono in delle cassette per vendersi i loculi. Vergogna, è venuta anche la Finanza e ha messo un esposto”.

Una situazione di degrado che ha generato l’indignazione generale, la signora ha deciso di denunciare tutto attraverso due video: “Io ci metto la faccia, non ho paura, siete una vergogna, guardare qui i morti come stanno messi”. La donna ha spiegato che sono quattro anni che starebbe lottando per dare dignità alla madre defunta, ma per ora nulla è stato fatto e quando va a trovarla deve andare nel sotterraneo con tutti i rischi annessi.

Il primo video

Il secondo video