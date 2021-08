0 Facebook Sfugge ad un posto di blocco a Napoli e provoca un incidente: arrestato 18enne Sfugge ad un posto di blocco a Napoli e provoca un incidente. Arrestato un 18enne in pieno centro a Napoli. Il video è diventato virale sui social Cronaca 25 Agosto 2021 14:26 Di redazione 1'

Ieri pomeriggio i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt in via Caracciolo a una persona a bordo di un motociclo che procedeva a forte velocità e che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per darsi alla fuga.

Il motoveicolo ha proseguito la sua corsa effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale innescando un inseguimento terminato in via Cesario Console dove il fuggitivo, dopo aver speronato la moto di servizio, ha perso il controllo del mezzo rovinando sul manto stradale insieme al poliziotto che, nonostante la caduta, lo ha prontamente bloccato.

F.D.A., 18enne napoletano, è stato arrestato per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione; inoltre, gli sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita e mancata copertura assicurativa mentre lo scooter è stato sottoposto a sequestro.

Sfugge ad un posto di blocco a Napoli e provoca un incidente: il video pubblicato dal Consigliere Borrelli