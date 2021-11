0 Facebook Allerta meteo in Campania, l’elenco delle scuole chiuse in provincia Allerta meteo e scuole chiuse. La decisione di molti sindaci per alcune località site in provincia. A Napoli istituti aperti Meteo 26 Novembre 2021 20:27 Di redazione 2'

È stata diramata oggi l’allerta meteo. A comunicarla con una nota ufficiale è stata la Protezione civile regionale. Il pericolo di temporali e nubifragi, già avvenuti oggi in molte parti della regione (anche a Napoli), ha costretto molti sindaci a chiudere le scuole.

Il provvedimento è valido per la giornata di domani, sabato 27 novembre. La stessa norma non è stata prevista per il capoluogo campano. Il Comune di Napoli, infatti, ha predisposto la chiusura dei parchi ma non degli istituti scolastici.

Allerta meteo e scuole chiuse

Scuole chiuse, invece, a Salerno, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pozzuoli, Portici, Nocera Inferiore, Angri, Casoria, Scafati, Monte di Procida, Somma Vesuviana, Sant’Antimo ed Ercolano. Di seguito la nota della Potezione civile in merito all’allerta meteo.

Allerta meteo e scuole chiuse: la comunicazione della Protezione civile regionale

“Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti). l sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti: 1. Sottopasso di Via Claudio/Stadio San Paolo (lato sx) (Fuorigrotta) 2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano) 3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale) 4. Sottopasso di Via Comunale San Severino/Via Fasano (Poggioreale) 5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra) 6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra) 7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (Poggioreale) 8. Arena S.Antonio altezza Via Ben Hur (Soccavo)”.