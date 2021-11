0 Facebook “Mi serve solo per una telefonata”: ma poi partono le minacce e finisce male Area Vesuviana 24 Novembre 2021 12:31 Di redazione 1'

Con fare minaccioso si era avvicinato ad un giovane in compagnia della sua fidanzata chiedendogli il cellulare per una telefonata, ma poi sono partite le minacce: era una rapina.

I fatti si sono consumati lo scorso 14 settembre a Castellammare di Stabia ed ora il malvivente è finito in carcere con l’accusa di rapina aggravata nei confronti di un 19enne a cui ha sottratto un Iphone dal valore di circa 500 euro. Dopo averlo avvicinato, con la scusa di poter effettuare una telefonata lo stesso a poi chiesto il codice per sbloccare il dispositivo ed infine è partito con le minacce brandendo anche un casco per poi darsi alla fuga. Il tutto si è consumato davanti ad altri due ragazzi a cui il rapinatore ha intimato di non avvertire le forze dell’ordine sennò sarebbe finita male.

L’uomo, successivamente, dopo aver capito che i presenti avevano, invece, già chiamato la Polizia ha così lasciato il telefono rubato ad un bar presente nelle vicinanza per poi dileguarsi.