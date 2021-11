0 Facebook Dice di essere stato aggredito dal figlio di Rita De Crescenzo, la tiktoker mostra le telecamere: “Guardate” News 24 Novembre 2021 12:35 Di redazione 2'

Nella giornata di martedì erano stati pubblicati diversi video in rete di una persona che avrebbe affermato di essere stata aggredita e umiliata da uno dei figli di Rita De Crescenzo. In una serie di filmati, confusionari, si vede anche la tiktoker dire di aver subito una violenza. Questa mattina la De Crescenzo ha voluto rispondere alle presunte accuse attraverso una serie di filmati su Tik Tok.

Aggredito da un figlio di Rita De Crescenzo, parla la tiktoker

In un primo mostra le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate fuori casa sua in cui si vede una persona correre e cadere: “Guardate – dice Rita De Crescenzo – nessuno l’ha toccato, è caduto. Ha inseguito mio figlio, è venuto fin qui fuori, guardate (…) Se l’avessero voluto aggredire, non tornava a casa”. La De Crescenzo visibilmente alterata, ha iniziato a gridare: “Nessuno l’ha toccato“.

La tiktoker ha poi pubblicato altri video in cui, con calma, dà la sua versione dei fatti: “Addirittura sta parlando di coltellate, è stato in ambulanza con i medici, con i carabinieri, l’avrebbero visto. Dopo di qua è andato a litigare fuori la Ferrovia. I miei figli non l’hanno toccato, se l’avessero fatto, lo lasciavano freddo freddo a terra. Io ho gridato a tutti quanti che non dovevano toccarlo, e non è stato toccato”.

“Voglio dire un’ultima cosa – dice Rita De Crescenzo in un ulteriore video – mio figlio Checco si è preso il telefono solo per stoppare la diretta (…). Dopo quel cellulare gliel’ho fatto ridare (…). I miei figlio non l’hanno toccato. Smettetela di fare i tiktok, mettetevi vergogna”.

In un altro video ancora la De Crescenzo ha mostrato un tiktok della persona che ha detto di essere stata aggredita e ha detto: “Voi tutti a scrivere poverino, questo è tutto fatto a psicofarmaci (…). Io sono stata più forte di voi, perché non l’ho fatto toccare nemmeno con un dito, mettetevi vergogna, bloccategli la diretta. Povera me che sto subendo”.

Il video in cui Rita De Crescenzo mostra le immagini delle telecamere