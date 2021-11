0 Facebook Arma in pugno rapina la Posta e fugge col bottino: “Non si può più vivere così” Cronaca 22 Novembre 2021 21:29 Di redazione 2'

Momenti di grande spavento si sono registrati nel tardo pomeriggio di oggi all’ufficio postale di viale Colli Aminei, nel Parco Saia, dove un bandito ha fatto irruzione con una pistola in pungo per poi fuggire col bottino. Repentino l’intervento, sul posto, degli agenti di Polizia che hanno già avviato le indagini, mentre resta ignoto l’incasso sotratto indebidamente.

La rapina

Il tutto si è consumato intorno alle 18 di questo pomeriggio quando nella Posta dei Colli Aminei, a ridosso dell’orario di chiusura, secondo quanto riferito dal consigliere comunale Gennaro Acampora, un uomo ha fatto irruzzione con una pistola in pugno. Lo stesso avrebbe anche aggredito, con il calcio dell’arma, una delle dipendenti dell’ufficio postale per farsi consegnare l’incasso per poi fuggire col bottino.

Paura nel quartiere: “Non si può più vivere così”

Mentre, al momento, cresce la paura nel intero quartiere, in special modo nel complesso residenziale dove è avvenuta la rapina. Rapina a mano armata all’ufficio postale del parco Saia ai Colli Aminei.

Il “parco – racconta un residente sui social – con tanto di guardiania e accessi inibiti dalle sbarre, in entrata e in uscita. E in più in presenza di telecamere. I rapinatori sono riusciti a fuggire pare con tutto il bottino“. “Non si può più vivere così” tuona lo stesso amareggiato.