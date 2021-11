0 Facebook Calci in faccia dopo la lite in classe, ragazza picchiata fuori scuola a Sant’Antimo Ragazza picchiata fuori scuola a Sant'Antimo. La rissa dopo la lite avvenuta in classe. Coinvolte tre o quattro ragazze, sul posto i carabinieri Cronaca 23 Novembre 2021 19:37 Di redazione 1'

Prima la lite in classe, poi la vittima è stata accerchiata fuori scuola e pestata da tre ragazze. Come riportato da Internapoli, è avvenuto presso l’istituto Nicola Romeo di Sant’Antimo, località dell’area Nord in provincia di Napoli.

La giovane è stata, secondo alcune testimonianze, presa a calci in faccia. Immediatamente si è radunata una folla di curiosi intorno al gruppo di ragazzi. Finché alcuni amici e parenti della vittima non sono giunti in suo soccorso.

Ragazza picchiata fuori scuola a Sant’Antimo

A quel punto è scattato l’allarme con la chiamata ai Carabinieri. I militari hanno avviato i dovuti accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. L’episodio ha scatenato l’indignazione di genitori e docenti.