0 Facebook L’aggressione, poi il ‘blitz’ fuori casa di Rita De Crescenzo: “Si è graffiato in faccia e buttato a terra”” L'aggressione, Rita De Crescenzo i e carabinieri. La pagina 'Poteva succedere ovunque. E invece' ha pubblicato alcuni filmati in merito alla vicenda Cronaca 23 Novembre 2021 20:46 Di redazione 2'

C’è un primo video dove si sente la voce di una persona che ha affermato di essere stata picchiata e umiliata dal figlio di Rita De Crescenzo. Dal filmato pubblicato su Facebook dalla pagina ‘Poteva succedere ovunque. E invece‘, pare si veda l’abitazione della Tiktoker. Nello stesso video è comparso anche ‘o Boxer, un altro personaggio del noto social legato alla De Crescenzo.

Lui ha affermato che ci sarebbe stata una lite tra la De Crescenzo, il figlio e questa persona. Lui stesso avrebbe fatto da paciere evitando che la cosa degenerasse e diventasse ancora più violenta. Infine, ha invitato la persona che ha denunciato questa aggressione a non fare il suo nome, proprio perché il suo intervento sarebbe stato decisivo affinché fosse stato evitato il peggio.

L’aggressione, Rita De Crescenzo i e carabinieri

Poi, sulla stessa pagina Facebook, sono stati pubblicati altri due video. Questa volta sono stati mostrati i carabinieri intervenuti all’esterno di un basso. Non è chiaro se si fosse trattato della casa proprio della De Crescenzo. I militari sarebbero giunti sul posto in seguito alla presunta aggressione di quella che pare sia una trans. La voce di quest’ultima e i suoi insulti fanno da sottofondo al filmato. Infine, nel video, è comparsa proprio la De Crescenzo che in tono minaccioso si è rivolto a qualcuno che l’avrebbe insultata. La stessa Tiktoker, nell’altro filmato, avrebbe chiamato le forze dell’ordine per un’aggressione subita.

L’aggressione, Rita De Crescenzo i e carabinieri: il primo video

L’aggressione, Rita De Crescenzo i e carabinieri: il secondo video

L’aggressione, Rita De Crescenzo i e carabinieri: il terzo video