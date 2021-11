0 Facebook Tragedia al matrimonio, chi era la sorella della sposa travolta e uccisa fuori al ristorante Cronaca 22 Novembre 2021 08:11 Di redazione 1'

Un drammatico incidente è avvenuto durante il matrimonio di una donna. La sorella della sposa, uscita fuori per una pausa dai festeggiamenti, è stata travolta da due auto ed è morta.

Chi è la sorella della sposa morta al matrimonio

La tragedia è avvenuta lo scorso sabato sera, poco prima delle 21, nella frazione Staffolo di Torre di Mosto, nel Veneziano. La vittima, una giovane di origini ungheresi, Mercédesz Vivien Zakor, aveva compiuto 23 anni nel maggio scorso.era uscita da Villa O’Hara per furare una sigaretta quando, dopo aver passato il cancello del ristorante, è stata investita da una Jeep Renegade.

Lo schianto ha catapultato la vittima nella corsia opposta dove u ‘altra vettura, una Opel Insigna, l’ha centrata in pieno. Sono subito giunti i soccorritori del 118 ma non c’è stato nulla da fare per la ragazza. E’ probabile che la presenza della nebbia fitta non abbia fatto scorgere al conducente della Jeep la 23enne in strada. I carabinieri della radiomobile di Portogruaro stanno accertando cause e responsabilità.