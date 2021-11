0 Facebook Paura per Mara Venier dopo l’incidente, le prime parole: “Poteva andare peggio, ora sto bene” Spettacolo 22 Novembre 2021 08:59 Di redazione 2'

Mara Venier mostra il bernoccolo provocato dall‘incidente avvenuto la scorsa domenica. La conduttrice si lascia andare e racconta quello che è successo e come sta adesso.

“Grazie a tutti per i messaggi, poteva andare peggio. Sto bene”: ha scritto la Venier in un post su Instagram nella serata di domenica. La Venier era caduta durante una pausa pubblicitaria della trasmissione di Rai 1. Il post su Instagram ha fatto incetta di like e commenti tra follower e colleghi.

Infortunio per Mara Venier: come sta la conduttrice

Mara Venier, durante un break pubblicitario, ha battuto la testa e si è fatta male il piede sinistro. La presentatrice, rientrata in studio molto provata: zoppicava, aveva il piede fasciato e del ghiaccio sulla fronte. La conduttrice ha rassicurato suo marito Nicola Carraro che non si trovava nemmeno in Italia.

“Va tutto bene Nicola – ha detto – ho preso una botta al piede, una bella storta e una botta alla testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali”. La conduttrice non ha mollato la direzione dello show e ha poi aggiornato tutti sulle sue condizioni con un post su Instagram.