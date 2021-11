0 Facebook Tragedia al matrimonio, sorella della sposa muore, era uscita per una pausa: travolta da 2 auto Cronaca 21 Novembre 2021 17:52 Di redazione 1'

Un incidente terribile ha trasformato un giorno di felicità in un dramma. Durante i festeggiamenti di un matrimonio, la sorella della sposa, 23 anni, uscita fuori dal ristorante per una pausa, è stata travolta da ben due auto ed è morta.

Muore sorella della sposa al matrimonio a Venezia

Nella giornata di sabato, intorno alle 21, a Torre di Mosto a Venezia, la ragazza dec die di uscire dal locale per prendere aria. Un’auto di passaggio la prende in pieno sbalzandola sull’asfalto. Dall’altra corsia arriva una vettura che non riesce a fermarsi investendo di nuovo la giovane vittima.

Gli invitanti, dopo aver sentito i rumori, sono subito accorsi all’esterno del locale e hanno chiamato i soccorsi, ma i sanitari hanno solo poto accertarne il decesso. Sotto choc la sposa. Secondo una prima ipotesi è possibile che la ragazza, non conoscendo la zona, si sia spinta troppo oltre il cancello e l’auto, a causa della forte nebbia, non abbia proprio visto la vittima.