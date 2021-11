0 Facebook Infortunio Osimhen durante Inter Napoli, è stop: “Sarà operato, fratture multiple” Calcio Napoli 22 Novembre 2021 07:58 Di redazione 1'

Grave infortunio per Victor Osimhen. Il calciatore del Napoli è rimasto gravemente colpito durante il match degli azzurri contro l’Inter allo stadio San Siro di Milano, Al 50′ l’attaccante nigeriano si è scontrato con la testa contro l’avversiamo, Skriniar. Ad avere la peggio l’azzurro.

Il difensore dell’Inter è stato soccorso subito, ma si è rialzato in fretta mentre il centravanti partenopeo non ha continuato il match. Al suo posto Spalletti ha messo in campo Petagna. Intanto Osimhen è stato accuratamente visitato. Per lui almeno un mese di sto, come riporta il Corriere dello Sport.

“Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro – fa sapere il Napoli con una nota – il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all’ospedale Niguarda di Milano”.

Osimhen dovrebbe quindi saltare le gare con Spartak Mosca, Lazio, Sassuolo, Atalanta, Leicester, Empoli, Milan e Spezia.