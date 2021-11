0 Facebook Rita De Crescenzo e la casa ‘invasa’ dai fan: “Io e mio marito siamo dovuti scappare” Spettacolo 22 Novembre 2021 17:07 Di redazione 2'

Rita De Crescenzo circondata dall’affetto dei suoi followers. La tiktoker napoletana ha ricevuto in diverse giornate la visita di alcuni suoi fan, che hanno raggiunto la sua abitazione nel cuore di Napoli. E’ stata lei stessa, in alcuni video pubblicati su Tik Tok, a far vedere le tante persone che erano andata a trovarla.

Fan bussano alla porta di Rita De Crescenzo

In un video ha mostrato alcuni fan venuti da Bari, in un altro da Trapani. In uno dei filmati ha raccontato che il marito l’avrebbe svegliata alle 08.30 perché un gruppo di persone aveva bussato alla porta per incontrarla. Così la De Crescenzo si è ‘dovuta’ alzare molto presto, lei stessa ha spiegato che aveva fatto le 04 del mattino per cantare e che avrebbe desiderato dormire un altro po’.

In un filmato successivo racconta che lei e il marito ‘sono stati costretti’ a scappare di casa. “Non venite a casa perché non ci sono, me ne sono scapppata“, dice la De Crescenzo in un video girato dalla macchina. La tiktoker ha poi avvertito i suoi followers spiegano di essere andata via e raccomandando di non andare a trovarla perché non l’avrebbero trovata in casa.

