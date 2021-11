0 Facebook Dichiarazione d’amore di Corona per Napoli: “Città che amo di più dopo Milano”. Ma il messaggio scatena la polemica Spettacolo 22 Novembre 2021 16:37 Di redazione 2'

Fabrizio Corona ha deciso di inviare un messaggio a tutti i napoletani. L’ex re dei paparazzi qualche giorno fa ha condiviso sul suo profilo Tik Tok un video che sembra essere una vera e propria dichiarazione d’amore al capoluogo campano.

La dichiarazione di Fabrizio Corona su Napoli

Ha spiegato che è la città che ama di più dopo Milano e che starebbe pensando di andarci a vivere. “La città che amo di più dopo Milano è Napoli, è la città in cui vorrei vivere serenamente, presto penso che ci verrò. Per il tempo, per il mare e per la gente. Allora dico a voi napoletani, questo è Adalet, questo è il mio brand compratelo. Perché non è solo un brand, qualcosa da vestire di fico, è un concetto. E i napoletani, quelli che hanno il cuore e hanno le pa**e, vestono come me”, queste le parole di Corona.

Parole che hanno diviso i followers. Se da un lato c’è chi ha apprezzato la sua dichiarazione, invitandolo a venire a vivere a Napoli. Dall’altro c’è chi ha attaccato Corona per aver camuffato un messaggio pubblicitario per sponsorizzare il suo brand.

Il video di Fabrizio Corona